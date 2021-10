Cette semaine, c'est une nouvelle fois Frero Delavega qui termine 1er de vos votes! N'oubliez pas d'aller cliquer ici pour voter pour la semaine prochaine: Votez!

Découvrez le top 5 de la semaine:

1) "Le chant des sirènes" de Frero Delavega

2) "Lean on" de Major Lazer

3) "Cheerleader" d'OMI

4) "Goodbye" de Feder

5) "Want to want me" de Jason Derulo