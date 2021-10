Cardiff (Royaume-Uni) (AFP). Mondial de rugby: le XV de France s'incline nettement devant l'Irlande

Le XV de France s'est incliné 24 à 9 face à l'Irlande pour son dernier match de poule de Coupe du monde, dimanche à Cardiff, et affrontera donc les tenants du titre néo-zélandais samedi prochain (21H00 françaises), au Millennium Stadium également. Les autres quarts de finale opposeront à Twickenham l'Afrique du Sud au pays de Galles (samedi à 17H00 françaises) et l'Australie à l'Ecosse (dimanche à 17H00 françaises). De leur côté, Irlande et Argentine se mesureront dimanche à Cardiff (14h00 françaises).

