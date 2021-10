Cardiff (Royaume-Uni) (AFP). Mondial de rugby: l'Irlande mène 9 à 6 à la mi-temps contre la France

Les points de la première période de France-Irlande, match de la poule D de la Coupe du monde de rugby disputé dimanche à Cardiff: 12e: sur un coup de pied par-dessus de Jonathan Sexton pour lui-même, Mathieu Bastareaud vient disputer le ballon alors qu'il est hors jeu. Sexton ouvre le score de 40 mètres en face des poteaux. FRANCE - IRLANDE 0-3 15e: Frédéric Michalak perce au milieu du terrain mais le ballon est récupéré par les Irlandais. Après deux temps de jeu, Sean O'Brien est pénalisé pour avoir gardé le ballon, contesté par Thierry Dusautoir. Après un premier échec, Scott Spedding égalise de près de 50 mètres en face des perches. FRANCE - IRLANDE 3-3 18e: sur une séquence de conservation irlandaise, Yoann Maestri ne s'écarte pas du regroupement. Sexton tente le drop, manqué, et l'arbitre revient donc à la pénalité que passe l'ouvreur irlandais à 25 mètres, légèrement décalé à droite des poteaux. FRANCE - IRLANDE 3-6 22e: après un ballon récupéré sur une chandelle de Sexton, Guilhem Guirado, servi à hauteur, est plaqué haut par Peter O'Mahony, sanctionné. Spedding égalise de plus de 50 mètres en face des poteaux. FRANCE - IRLANDE 6-6 27e: sur une attaque irlandaise, Pascal Papé plaque sans ballon Tommy Bowe. L'action ne donne rien et l'arbitre revient à la pénalité, réussie de près de 40 mètres à gauche des poteaux par Ian Madigan, entré en jeu à la place de Sexton, sorti après un gros plaquage de Louis Picamoles. FRANCE - IRLANDE 6-9 SCORE A LA MI-TEMPS: FRANCE - IRLANDE 6-9

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire