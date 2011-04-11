L'ACRO, 25 ans à contrôler la radioactivité

L' ACRO, laboratoire indépendant reste plus que jamais utile en ce moment grâce notamment aux prélèvements qu'il effectue pour étudier les retombées du panache de vapeur radioactives de la centrale de Fukushima au Japon.

Ecoutez les explications de Caroline Thiébot, bénévole pour l'ACRO:

Mais le rôle de l'ACRO ne s'arrête pas là, le laboratoire indépendant propose aussi son aide technique au japonais et lance une grande souscription. Objectif: monter une association similaire à l'ACRO au Japon pour que la population bénéficie d'une information indépendante.

Les explications d'Antoine Bernolin, chargé d'étude à l'ACRO: