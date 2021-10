Hockey: Le Rouen Hockey Elite 76 face au champion de France en titre

Enfin de retour sur les bords de Seine, et dans une patinoire aux couleurs des championnats du Monde de 2017 (voir l'article "We Can Be Heroes") les Jaunes et Noirs reçoivent le champion de France en titre à un horaire inhabituel puisque ce match a lieu à 15h00 pour cause de retransmission en direct sur la chaîne gratuite de la TNT l'Equipe 21.

Cette affiche n'aura pas été choisie au hasard puisque les Dragons actuels leader du championnat affronteront l'équipe qui a remporté la Magnus la saison passée mais qui connait des débuts plus compliqués en cette nouvelle saison.

Malgré leur qualification en phase de poule de la Coupe de la Ligue, le parcours n'est pas tout à fait le même en championnat avec seulement une 8ème place au classement avec un bilan d'une victoire dans le temps réglementaire, une en prolongation et une défaite.

Ce ne sera pas la première fois que les deux équipes croiseront les crosses sur la glace cette année. En effet, les deux équipes se sont retrouvées en début de saison pour le match des champions et le premier trophée de la saison est revenu à Rouen grâce à une victoire à l'Alp Arena 4-2.

Un premier gros test à domicile cette année face à un adversaire qu'on devrait retrouver aux avant postes au moment des Play-Offs.