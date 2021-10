Le Cannet (AFP). Au Cannet, c'est l'apocalypse dans un hameau d'une centaine de personnes

Le hameau d'une trentaine de maisonnettes HLM jouxtant le ruisseau d'ordinaire si calme de la Frayère offre encore une scène d?apocalypse, trois jours après le déluge meurtrier de la Côte d'Azur. Une retraitée qui a refusé de quitter sa maison de plain-pied a été emportée par les flots, et la centaine de rescapés relogés est encore sous le choc. Mardi, les habitants avaient déserté ce quartier du Cannet (Alpes-Maritimes), pour laisser place aux ouvriers qui reconstruisent l'étroit chemin d'accès, totalement défoncé, menant au hameau de Carimaï, littéralement emprisonné entre l'autoroute et une montagne de mimosas. Les rez-de-chaussée des maisonnettes sont remplis d'une boue épaisse et de branchages. Sur les façades, on peut voir que l'eau est montée à deux mètres, alors que le ruisseau coule trois mètres plus bas. Partout, ce sont des morceaux de vie qui jonchent le sol - des chaussures, des jouets, un trampoline - tandis que des meubles ont parfois carrément changé de maison. Il faut se faufiler entre des dizaines de voitures retournées sur le capot. Des vandales sont venus achever quelques vitres de voitures avec un hachoir, laissé planté dans un palmier, comme le montrent des policiers municipaux en faction. Christine Martin, la cinquantaine, qui sirote un café devant la mairie annexe du Cannet, revient de loin. Elle habitait une maison sans étage, où le ruisseau mué en torrent meurtrier s'est engouffré brusquement. "A 20H30, il était déjà trop tard pour sortir", raconte-t-elle. "Tout a commencé à flotter dans ma maison, y compris mon lit, où le chat miaulait." Par chance, elle se positionne sur un meuble coincé entre deux murs et attend plus d'une heure, juste le haut du corps sortant de l'eau. "J'étais désespérée. J'ai pensé à la fin. J'ai appelé ma mère, mais je n'avais pas de réseau", glisse-t-elle. Sa voisine retraitée, Danielle Peters, 70 ans, qu'elle a côtoyée pendant vingt ans, a eu moins de chance dans sa maison de plain-pied. "Des jeunes ont voulu la sortir de chez elle alors que l'eau atteignait 20 cm, elle a refusé", confie un rescapé, Patrick Grigri. "C'est allé tellement vite, tout le monde est monté au 1er étage de sa maison." Patrick pointe un doigt accusateur sur des travaux entamés pour agrandir l'unique route d'accès passant sous un pont ferroviaire. "Des amas de bois ont provoqué un bouchon dans le ruisseau", dit-il. - "L'eau rentrait de partout" - Hébergées à l'hôtel, les familles ne savent pas si elles retrouveront un jour leur hameau enclavé. "C'était un petit village, on était bien", dit Régine Pepitone qui vit là depuis 16 ans et console sa petite-fille en pleurs. "Elle a eu peur au 1er étage, il y avait des bruits d'explosion, des vitres qui éclataient. L'eau rentrait de partout. Au rez-de-chaussée, mon horloge à batterie s'est arrêtée à 22H00." "S'il avait plu encore une heure, on était tous morts", ajoute son mari Oreste. Les mairies de Cannes et du Cannet ont décidé mardi de remettre en état la route d'accès aux habitations sous 72 heures, pour permettre l?évacuation des déblais et sécuriser le site, face au risque d'un mouvement de terrain. Une zone industrielle nichée 200 m plus loin, le long du même ruisseau, à Cannes, était également affectée. "Cela fait 22 ans que je suis ici, j'ai tout perdu", constate tristement Muammer Arikan, chef d'une entreprise de bâtiment. Deux camions et cinq voitures sont à terre, pulvérisés, tous les documents ont été emportés. "J'ai cassé les fenêtres pour sortir samedi soir et j'ai grimpé sur la colline", raconte-t-il. Dans une entreprise suédoise de déménagement et de garde-meubles, où s'affairaient mardi une dizaine de personnes, des conteneurs inondés avaient glissé à vingt mètres. Un jeune gardien suédois précise avec une pointe de dérision qu'il s'est mis à l'abri avec sa compagne, mais n'a pas pu sauver son poisson rouge. Avant de conclure : "on est tristes et on a encore beaucoup de travail".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire