Abou Dhabi (AFP). Yémen: 15 morts dont des soldats de la coalition arabe dans les attaques à Aden

Les attaques à la roquette contre un hôtel d'Aden où séjournait le Premier ministre yéménite, et des sites militaires ont fait au moins 15 morts parmi les soldats de la coalition arabe et des combattants yéménites pro-gouvernementaux, a annoncé l'agence officielle émiratie WAM. Les attaques des "milices criminelles (rebelles) Houthis et les forces de (l'ex-président yéménite Ali Abdallah) Saleh ont tué 15 soldats de la coalition et de la +résistance+ yéménite", écrit l'agence des Emirats arabes unis, l'un des piliers de la coalition arabe sous commandement saoudien.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire