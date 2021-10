Abou Dhabi (AFP). Yémen: 15 morts dont des soldats de la coalition dans les attaques à Aden

Les attaques à la roquette mardi contre un hôtel d'Aden, où séjournait le Premier ministre yéménite, et des sites militaires ont fait 15 morts parmi des soldats de la coalition arabe et des combattants yéménites pro-gouvernementaux, a annoncé l'agence officielle émiratie WAM. Les attaques des "milices criminelles (rebelles) Houthis et les forces de (l'ex-président yéménite Ali Abdallah) Saleh ont tué 15 soldats de la coalition et de la +résistance+ yéménite", écrit l'agence des Emirats arabes unis, l'un des piliers de la coalition arabe sous commandement saoudien. Parmi les victimes figurent quatre militaires émiratis, selon le commandement de l'armée d'Abou Dhabi, cité par WAM. Les Emirats avaient déjà perdu 63 soldats au Yémen, dont 54 dans une seule attaque au missile le 4 septembre dans la province de Marib, à l'est de la capitale Sanaa. L'agence WAM n'a pas précisé immédiatement combien de soldats de la coalition arabe ont péri dans les attaques de mardi, ni leurs nationalités. Un photographe de l'AFP à Aden (sud) a rapporté qu'une imposante villa de l'ouest de la ville, occupée par des soldats émiratis, avait été touchée de plein fouet et avait pris feu. Des hélicoptères ont été vus en train d'évacuer des soldats blessés dans cette attaque qui s'est produite simultanément avec des tirs de roquettes contre un hôtel où séjournait le Premier ministre et vice-président yéménite Khaled Bahah et des membres de son équipe. M. Bahah est sorti indemne de cette attaque, mais des sources médicales ont indiqué que deux gardes de l'hôtel ont été tués et 12 autres blessés. L'entourage du Premier ministre a imputé les attaques aux rebelles Houthis accusés de liens avec l'Iran.

