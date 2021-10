Petit Lourdes : un appel aux dons pour rouvrir la chapelle

Ses bénévoles se relaient tous les après-midis pour permettre aux promeneurs et fidèles de profiter du lieu. « Aujourd’hui, près de 1 000 personnes par mois nous rendent visite », confie Benoît Roussier, bénévole.

Au quotidien, ils accueillent donc les visiteurs, entretiennent le site et vendent cierges, lampions de dévotion et autres livrets de prière. « Les restes de cierges et de lampions sont récupérés le soir, refondus et recyclés. » Mais le vrai défi est aujourd'hui ailleurs. Pour rouvrir la chapelle, l'association a lancé un appel aux dons. « Les petites sommes restent majoritaires. Mais petit à petit, et ajoutées à quelques dons plus importants, elles vont permettre d’effectuer les travaux », espère Benoît Roussier. Et Olga Miyoulou, présidente, d'ajouter : « Toutes les aides sont bienvenues, comme par exemple le soutien de cette entreprise d’élagage qui abat en ce moment les arbres qui menacent de détériorer la grotte, bénévolement bien sûr. Des personnes qui travaillent la pierre pourraient aussi être utiles. »

Lieu de pèlerinage, le projet d'un Petit Lourdes a vu le jour en 1880, dans l'esprit de Jules Dubosq. Négociant rouennais, ce dernier avait fait un don à la congrégation des Frères des écoles chrétiennes, suite à la guérison de sa femme après un pèlerinage à Lourdes. Condition sine qua non : que ce lieu de dévotion soit une réplique de la basilique Notre-Dame-Du-Rosaire et de la grotte de Lourdes, afin de permettre aux personnes qui n’ont pas les moyens de se rendre dans les Pyrénées, d’y effectuer leur pèlerinage.

Pratique. Rue des Sources à Hérouville. Ouvert tous les jours, sauf le jeudi, de 14h à 17h. Pour faire un don, tél. 06 79 66 44 42. Temps de prière mercredi 7 octobre, à 15h30, à l'occasion de la fête de Notre-Dame-du-Rosaire.