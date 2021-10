Londres (AFP). Mondial de rugby: l'Irlande qualifiée, sans impressionner

L'Irlande, difficile vainqueur de l'Italie accrocheuse (16-9), a validé à son tour son billet pour les quarts de finale dimanche à Londres, qualifiant dans son sillage la France qu'elle retrouvera dans une semaine à Cardiff pour la finale de la poule D. Les voyants sont au vert pour les troupes de Joe Schmidt, que l'on a vu très pensif dans les tribunes, surtout au niveau comptable. Avec 14 points, ils ont rejoint les Bleus en tête de la poule; avec une légère avance à la différence de points (+84 contre +72) ou au nombre d'essais (14 contre 12), les deux principaux critères en cas de match nul. Les Français sont prévenus, la finale de la poule D dimanche au Millennium ne sera pas une partie de plaisir: leur dernière victoire sur le XV du Trèfle remonte à exactement 50 mois. Une défaite à Cardiff leur offrira une revanche mondiale face aux All Blacks, quatre après la finale perdue d'Auckland, huit ans après un quart de finale devenu mémorable déjà disputé sur le gazon couvert gallois. Une victoire, et ce seront les Pumas, qu'ils ont tant de mal à battre depuis des années. Mais une chose est sûre aussi, l'Irlande n'a pas eu la splendeur de ses deux premiers matches. Le XV du trèfle a montré quelques failles, a souffert face à une nation qui lui réussit généralement bien. -Un seul éclair- Dans l'enceinte olympique complètement acquise à sa cause, elle s'est empalée avec obstination sur la défense italienne, très agressive. Est-ce l'effet Sergio Parisse, de retour dans les rangs de la Squadra Azzurra ? Il y a peut-être eu un peu de ça, surtout au niveau psychologique. S'il a fait tomber son premier ballon, le Parisien, absent contre la France et le Canada en raison d'un hématome au mollet, ne manquait pas de rythme et a donné l'exemple jusqu'à sa sortie à la 65e minute sous des applaudissements nourris. Cette rencontre n'a pas été la plus spectaculaire de la compétition entre deux blocs bien organisés et des défenses à la hauteur. Mais elle a valu pour son intensité et son indécision. Et puis, il y eut cet éclair irlandais, parti d'un contre en touche d'O'Mahony, qui s'est conclu par une combinaison dans un mouchoir Sexton-Henshaw-Earls pour son huitième essai en Coupe du monde, record de Brian O'Driscoll battu (10-3, 19). Le reste n'a été qu'une bataille de tranchées, avec la confirmation de l'activité combattante du jeune Iain Henderson, la relève de Paul O'Connell, en 2e ligne, élu meilleur joueur du match pour son activité dans tous les coins chauds. Bousculés en mêlée fermée, l'Irlande a même vu l'Italie revenir à une longueur (10-9, 52), mais la révolte des guerriers verts a offert deux pénalités de plus à Sexton (16-9, 61). Un avantage précieux conservé en fin de match à quatorze, avec la sortie sur carton jaune d'O'Mahony. L'Irlande a eu chaud !

