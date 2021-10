Leicester (Royaume-Uni) (AFP). Mondial de rugby: les Pumas entrevoient les quarts

L'Argentine a pratiquement validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde avec sa victoire écrasante contre les Tonga (45-16), acquise grâce à un superbe Nicolas Sanchez, dimanche à Leicester. Les Pumas iront chercher leur qualification dimanche prochain contre la Namibie, la plus faible nation de la compétition. Pour les Tonga, il reste encore --mathématiquement-- une chance, mais cela paraît impossible: ils devront battre les champions du monde en titre, les All Blacks, vendredi. Autant dire mission impossible. Diego Maradona sait reconnaître la performance d'un bon N.10. Le légendaire meneur de jeu de l'Argentine, présent dans les tribunes du Leicester City Stadium baigné par le soleil, a pu jubiler: Sanchez a été excellent! Comme Maradona, l'ouvreur a la main adroite, le pied sûr (25 pts) et sait naviguer dans les défenses (un essai). Heureusement pour les Pumas, car ils ont éprouvé quelques difficultés à tuer le match et se débarrasser de Tongiens combatifs. Débordés par l'agressivité polynésienne, les Pumas ont d'abord souffert avant de véritablement rentrer dans le match et de marquer deux essais en deux minutes. - Sanchez enchaîne - La journée avait ainsi bien commencé pour les Tongiens avec l'essai de l'ouvreur Kurt Morath (0-5, 8). Mais les Aigles de Mer passaient à côté du coup de bambou quelques instants plus tard, avec l'en-avant du demi de mêlée Tane Takulua à deux mètres de la ligne (11). Les Pumas ont vite retrouvé leur précision, inscrivant deux essais en deux minutes par l'arrière Joaquin Tuculet après une relance de 80 mètres (19), puis l'ailier Juan Imhoff après une remontée amorcée par Santiago Cordero (17-5, 20). Après un dernier essai tongien signé par le pilier Soane Tonga'uiha, à la suite d'un numéro d'équilibriste de l'ailier Telusa Veainu (38), les Argentins ont enfilé leur costume de "tueurs de matches", patiné par quelques exercices pratiques dans le Four nations. L'ouvreur Sanchez est entré en scène: il enchaîna les pénalités (43, 52) et fila à l'essai tout en vitesse (63). Le talonneur Julian Montoya alla chercher le bonus (71) et sur la sirène le N.10 faisait admirer sa qualité de main avec une longue passe pour Cordero, qui inscrivait le cinquième essai. Pas encore la Main de Dieu. Mais l'Argentine a un bel atout dans sa manche avant les échéances décisives.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire