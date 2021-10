L'Argentine a battu les îles Tonga 45-16 (mi-temps: 20-13) avec le point du bonus et fait ainsi un grand pas vers les quarts de finale, dimanche à Leicester dans la poule C. Grâce au bonus offensif récompensant leurs cinq essais inscrits, les Argentins sont désormais 2e de la poule avec 10 points, derrière la Nouvelle-Zélande (14) mais devant Tonga (6), la Géorgie (4) et la Namibie (0).

