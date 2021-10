Mandelieu-la-Napoule (France) (AFP). Orages et inondations ravagent la Côte d'Azur et font au moins 13 morts

De violents orages, qui ont causé d'impressionnantes inondations, ont ravagé dans la nuit de samedi à dimanche la Côte d'Azur, de Mandelieu-la-Napoule à Nice, faisant au moins 13 morts et disparus, un bilan qui pourrait encore augmenter à mesure que les secours accèdent aux zones sinistrées. Dimanche matin, sous le soleil, les habitants de Mandelieu-la-Napoule se sont réveillés hébétés, et constataient les dégâts dans une résidence proche du fleuve le Riou de l'Argentière. "Je n'ai jamais vu ça", a déclaré à une journaliste de l'AFP Marc Moinet, qui y vit depuis 30 ans. Samedi soir, M. Moinet a sorti sa voiture du parking souterrain de la résidence, mais cela n'a pas suffi: l'eau est montée jusqu'à 1,5 m, et a détruit son véhicule. "Je prends ce qu'il y a dedans, elle va partir ensuite à la casse", souffle-t-il, dans les rues couvertes de terre de la résidence. Samedi soir, un déluge de pluie s'est abattu sur la région, entraînant notamment la crue du petit fleuve côtier de la Brague, et submergeant les rues de Cannes, Antibes, Mandelieu-la-Napoule, Villeneuve-Loubet et Nice, a précisé François-Xavier Lauch, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. - Bilan revu à la hausse - Les relevés de Météo-France sont impressionnants: entre 19H00 et 22H00, 180 mm d'eau sont tombés à Cannes, 159 mm à Mandelieu-la-Napoule, et 100 mm à Valbonne, près de Biot. En deux jours, la zone littorale aura reçue l?équivalent en pluie d?un mois d?octobre moyen, soit 10% des précipitations annuelle, a calculé la mairie de Nice. Dimanche matin, le bilan humain a été revu à la hausse, et les secours évoquaient alors au total 13 morts ou disparus. Les intempéries ont notamment été meurtrières à Biot, près d'Antibes, où trois personnes âgées ont péri noyées dans une maison de retraite; à Cannes, où une femme d'une soixantaine d'années a été retrouvée morte près d'un parking; à Vallauris-Golfe-Juan, où trois victimes ont été découvertes dans leur voiture; à Antibes, où une personne s'est empalée dans un camping; à Mandelieu-la-Napoule, où cinq personnes étaient recherchées dans les parkings de deux immeubles. Le bilan restait dimanche matin en deçà de celui des pluies torrentielles de juin 2010 dans le département du Var, qui avaient fait 25 morts, 31.560 sinistrés et près d'un milliard d'euros de dégâts. Le président François Hollande a exprimé dimanche matin "la solidarité de la Nation" et remercié "les élus et les acteurs du secours qui se sont pleinement mobilisés". Exprimant sa "profonde émotion", le Premier ministre Manuel Valls a annoncé depuis le Japon que M. Hollande et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve allaient se rendre "dans les minutes ou les heures qui viennent" sur les lieux des inondations. "Mon émotion est immense ce soir face au terrible bilan des intempéries", a dit le président du conseil départemental, Eric Ciotti. "Certains véhicules ont été emportés jusque dans la mer", a raconté le maire de Cannes David Lisnard, en indiquant que presque toute la ville était touchée. "C?est très spectaculaire, on a secouru beaucoup de personnes, on doit maintenant prévenir des phénomènes de pillages", a ajouté l'élu, qui a hébergé d'urgence 120 personnes dans un local durant la nuit. - Une dizaine de trains immobilisés - De gros dégâts matériels sont aussi à craindre alors que quelque 35.000 foyers étaient encore privés d'électricité, dont 14.000 à Cannes. Le réseau routier secondaire était encore impraticable en de nombreux points au petit matin. Une partie de l'autoroute A8 a été submergée par le fleuve de la Brague près d'Antibes et une grue va devoir déblayer dimanche un éboulement au niveau de Mougins (nord de Cannes). Dans une région où la saison touristique bat encore son plein, plus de 500 personnes, dont de nombreux Britanniques et Danois, se sont retrouvés coincés, hébergés dans les terminaux de l'aéroport de Nice. Des centaines de "naufragés du rail" étaient également recensés en soirée, immobilisés dans une dizaine de trains immobilisés dans des gares du sud-est. La SNCF leur a distribué plateaux repas et couvertures.

