Nice (AFP). Treize morts lors de violentes inondations sur la Côte d'Azur

Treize personnes sont mortes dans des inondations consécutives aux très violents orages qui se sont abattus samedi soir sur les Alpes-Maritimes, selon un nouveau bilan de la préfecture. Un déluge de pluie samedi soir qui a notamment entraîné la crue du petit fleuve côtier de la Brague, a submergé des rues de Cannes, Antibes, Mandelieu-la-Napoule, Villeneuve-Loubet et Nice, a précisé François-Xavier Lauch, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. Au petit matin, la préfecture a annoncé une 13ème victime, tuée en s'empalant dans un camping d'Antibes. Trois personnes âgées ont aussi péri noyées dans une maison de retraite de la commune de Biot, près d'Antibes. "Elles se trouvaient vraisemblablement au rez-de-chaussée et ont été noyées par une lame d'eau", a dit M. Lauch. A Cannes, une femme d'une soixantaine d?années a été trouvée morte près d'un parking. Trois autres victimes ont été découvertes dans leur voiture à Vallauris-Golfe-Juan. Le véhicule a été pris par les eaux en empruntant un petit tunnel. Enfin les corps de cinq personnes sont recherchés dans les parkings de deux immeubles de Mandelieu-la-Napoule, qui sont actuellement pompés par les secours, a précisé la préfecture. - Toit de caravane - Les trombes d'eau ont également inondé des campings près d'Antibes. Deux hélicoptères des pompiers ont enchaîné les rotations pour mettre en sécurité leurs occupants, dont certains étaient "réfugiés sur les toits de leur caravane". Les secours ont le plus grand mal à accéder aux zones sinistrées, laissant craindre que le bilan humain ne soit toujours pas définitif. Des structures d'accueil d'urgence ont été ouvertes dans les communes sinistrées et des renforts de secours demandés au-delà du département. Le bilan reste pour l'instant en deçà des pluies torrentielles de juin 2010 dans le département du Var, qui avaient fait 25 morts, 31.560 sinistrés et près d'un milliard d'euros de dégâts. Le président François Hollande a exprimé dimanche matin "la solidarité de la Nation" et remercié "les élus et les acteurs du secours qui se sont pleinement mobilisés". Le Premier ministre Manuel Valls a souligné depuis le Japon sa "profonde émotion face aux terribles conséquences des intempéries" et son "soutien aux familles endeuillées". Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, va se rendre dimanche matin dans les Alpes-Maritimes "pour faire le point sur les opérations de secours", a annoncé le ministère de l'Intérieur. "Mon émotion est immense ce soir face au terrible bilan des intempéries", a dit le président du conseil départemental, Eric Ciotti. "Certains véhicules ont été emportés jusque dans la mer", a raconté le maire de Cannes David Lisnard, en indiquant que presque toute la ville était touchée. "C'est très spectaculaire, on a secouru beaucoup de personnes, on doit maintenant prévenir des phénomènes de pillages", a ajouté l'élu, qui a hébergé d'urgence 120 personnes dans un local durant la nuit. A Nice, des arbres se sont couchés sur la promenade des Anglais et une évacuation a eu lieu dans un quartier du nord-est de la ville. De gros dégâts matériels sont aussi à craindre alors que quelque 35.000 foyers étaient encore privés d'électricité, dont 14.000 à Cannes. Le réseau routier secondaire était encore impraticable en de nombreux points au petit matin. Une partie de l'autoroute A8 a été submergée par le fleuve de la Brague près d'Antibes et une grue va devoir déblayer dimanche un éboulement au niveau de Mougins, au nord de Cannes. Une déviation devrait être mise en place pour éviter ce tronçon impraticable de l'autoroute, entre Antibes et Saint-Laurent du Var. Dans une région où la saison touristique bat encore son plein, plus de 500 personnes, dont de nombreux Britanniques et Danois, se sont retrouvés coincés, hébergés dans les terminaux de l'aéroport de Nice.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire