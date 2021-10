Paris (AFP). Mode à Paris: la montagne de fleurs de Dior, l'adieu en blanc d'Alexander Wang

A côté d'une montagne de fleurs, Raf Simons a fait défiler une femme Dior à la sensualité ingénue, tandis qu'Alexander Wang optait pour une collection d'adieu toute blanche chez Balenciaga, vendredi au quatrième jour de la Fashion Week. Dior: douceur et montagne de fleurs Christian Dior avait un amour notoire pour les fleurs. Vendredi, un gigantesque massif de delphiniums bleus a poussé dans la Cour Carrée du Louvre pour le défilé de prêt-à-porter de la célèbre maison. Après la femme féline et sexy de la saison dernière, Raf Simons propose une collection printemps-été 2016 tout en délicatesse et transparences, présentée par des mannequins au visage à peine maquillé. "Je voulais que la collection dégage une certaine pureté", explique Raf Simons dans un communiqué. "Une collection simplifiée à l'extrême, focalisée sur une seule ligne directrice qui exprimerait l'idée même de la féminité, de la fragilité et de la sensibilité sans pour autant sacrifier la force et l'effet", poursuit le directeur artistique. La lingerie est très présente, version victorienne, avec des petits hauts blancs sans manche festonnés et shorts assortis en coton, portés sous une courte jupe plissée, sous la fameuse veste de tailleur Bar emblématique de Dior ou sous une parka en satin, mais toujours visibles. Les dessous se fondent sous des robes transparentes en organdi, pour un effet aérien. Quelques tailleurs-pantalons viennent introduire une touche plus masculine au vestiaire, où le minimalisme des couleurs, noir et blanc, laisse place au fur et à mesure à des tons pastels, puis plus tranchés. De larges bandes bicolores viennent s'imprimer sur des vestes structurées, dont les ourlets plissés dépassent et flottent en accompagnant la démarche. Pièce immanquable de la collection, un petit pull en maille court à bords festonnés, s'arrêtant sous la poitrine, aux manches longues ou bouffantes. Parmi les célébrités, Rihanna, égérie de la marque, a fait sensation dans un manteau rose. L'actrice Chiara Mastroianni était aussi au premier rang du défilé. "J'ai trouvé ça très beau, très romantique, c'est très inattendu ce romantisme aujourd'hui, et puis cette douceur aussi!", a-t-elle commenté après le show. L'adieu en blanc d'Alexander Wang La lingerie était aussi le thème central de la dernière collection d'Alexander Wang chez Balenciaga, après près de trois ans de collaboration. L'Américain, dont le successeur devrait être annoncé très prochainement, a opté pour un défilé entièrement blanc. Des robes nuisettes soyeuses, des corsets, des brassières, des pantalons de pyjama fluides, des sacs en dentelle, des rubans, ds volants Avec ses chaussons en dentelles, la femme Balenciaga semble se relaxer dans un hôtel de luxe. Le sportswear vient par touche compléter cette silhouette, avec des sacs "bananes" et d'amples vestes à capuche transparentes. Alexander Wang, qui peut désormais se consacrer à sa propre marque, est venu faire un salut final, bondissant sous les voûtes de la nef où se tenait le défilé, sur le site de l'ancien hôpital Laennec qui va accueillir le nouveau siège social de Kering, maison-mère de Balenciaga. Les plissés nouveaux d'Issey Miyake La couleur vibre dans le vestiaire d'Issey Miyake, qui a présenté un défilé inspiré par les tropiques, au rythme d'une batterie, en live. Le directeur artistique, Yoshiyuki Miyamae, renouvelle le fameux plissé de la maison, avec une technique consistant à enduire le tissu d'une colle spéciale avant de le mettre à cuire. Résultat: un plissé tout en courbes, sur des hauts, des jupes, des robes, qui rebondissent légèrement avec le mouvement de la marche. Le confort ethnique d'Isabel Marant Blouses berbères, pantalons légèrement sarouels et tuniques aux manches bouffantes: Isabel Marant mélange les tissus ethniques à du lamé et des paillettes. Un perfecto mordoré s'enfile sur une tunique traditionnelle, tandis qu'un jean enduit d'argent vient illuminer des broderies orientalisantes.

