Londres (AFP). Mondial de rugby: la France première en quart, les Gallois s'approchent

La France, vainqueur du Canada (41-18) avec le bonus, a décroché jeudi le premier billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde, dont s'est rapproché le pays de Galles, victorieux des Fidji (23-13). Les Français, qui ont remporté leurs trois premiers matches (Italie, Roumanie, Canada), joueront pour la première place de la poule D face à l'Irlande, le dimanche 11 octobre à Cardiff. Le vainqueur de ce match évitera surtout d'affronter les All Blacks en quart de finale une semaine plus tard. Avant ce rendez-vous, les Irlandais passeront un test intéressant face à l'Italie dimanche au stade olympique de Londres. Les All Blacks qui affrontent la Géorgie vendredi à Cardiff seront eux aussi assurés d'accéder aux quarts en cas de succès. Les Gallois se sont eux rapprochés de la qualification, grâce à leur succès sur les Fidji. Quatre jours après le succès sur les Anglais à Twickenham, le XV du Poireau a assuré l'essentiel: la victoire. Les Gallois ont certes souffert en fin de match face à la "folie" fidjienne, mais ils sont parvenus à garder le gain du match et s'apprêtent à regarder avec intérêt le choc Angleterre - Australie samedi. Ils seront qualifiés sans jouer en cas de succès des Wallabies sur la pelouse de Twickenham. En cas de succès anglais, tout se jouera lors de la dernière journée où les Gallois seront opposés à l'Australie le 10 octobre à Twickenham. Classement des réalisateurs et des marqueurs d?essais à l?issue des matches de la Coupe du monde de rugby disputés jeudi: Points marqués: 1. Dan Biggar (WAL) 36 points 2. Frédéric Michalak (FRA) 33 3. Ayumu Goromaru (JPN) 29 4. Owen Farrell (ENG) 27 5. Greig Laidlaw (SCO) 26 . Federico Nicolás Sanchez (ARG) 26 6. Gareth Davies (WAL) 20

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire