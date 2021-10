Paris (AFP). 2015: l'Insee prévoit une croissance de 1,1% et un chômage à 10%

L'Insee a révisé jeudi légèrement à la baisse sa prévision de croissance pour 2015, à 1,1% contre 1,2% anticipés auparavant, prenant notamment en compte la "mauvaise surprise" de la croissance nulle enregistrée au deuxième trimestre. Dans son point de conjoncture, l'Institut national de la statistique et des études économiques prévoit une hausse de 0,2% du Produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre (contre 0,3% prévus jusqu'alors) puis de 0,4% au quatrième Sur le front de l'emploi l'Insee estime que le taux de chômage devrait se stabiliser au second semestre 2015 à 10% en métropole, en très légère baisse (0,1 point) par rapport à 2014, un regain d'activité entraînant celui de l'emploi marchand. L'institut se montre un peu plus optimiste que dans ses dernières projections, puisqu'il tablait sur 10,1% en France métropolitaine à la fin de l'année, mais ce chiffre est proche du pic historique de 1997 (10,4%). En incluant l'outre-mer, le chômage s'établirait à 10,3% fin 2015 (contre 10,5% fin 2014).

