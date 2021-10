Centre de secours du centre-ville de Caen : première nuit sans sapeurs-pompiers

Ces dernières s'étaient rassemblées pour témoigner de leur opposition à la fermeture du centre de secours du centre-ville de Caen la nuit, à titre expérimental, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre.

Désormais, tous les soirs, les véhicules de la caserne Canada quitteront le centre vers 19h40 pour rejoindre celui de la Folie-Couvrechef, au nord de Caen. Et feront le trajet inverse le matin, entre 8h et 8h30.

"Nous espérons qu'il n'arrivera rien cette nuit"

Sur place, l'incompréhension demeurait. "Tristesse, amertume, regrets, déception, craintes", résumait Wilfried van Oost, secrétaire CGT du SDIS 14. "Nous espérons qu'il n'arrivera rien cette nuit, et les autres nuits." Le syndicat regrette notamment des délais d'interventions plus longs et une réduction des effectifs des casernes de l'agglomération caennaise.

Campagne électorale des Régionales oblige, Nicolas Mayer-Rossignol, candidat socialiste, est venu ce matin témoigner de son soutien aux sapeurs-pompiers. Ce soir, Nicolas Calbrix, candidat Debout la France, a aussi fait acte de présence.

Un nouveau référé pour contrer la fermeture nocturne de la caserne Canada devrait être déposé demain, vendredi 2 octobre, devant le tribunal administratif de Caen.