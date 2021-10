Le Caire (AFP). Tombeau de Néfertiti ou pas, l'Egypte espère la découverte du siècle

L'Egypte s'attend à faire bientôt "la découverte du XXIe siècle" dans le tombeau du pharaon Toutankhamon en espérant y découvrir une chambre secrète où reposerait la momie de la légendaire reine Néfertiti, d'une autre épouse d'Akhenaton ou de sa fille. "Le tombeau de Toutankhamon au siècle dernier fut la plus grande découverte culturelle en Egypte dans l'histoire de l'Humanité. Si l'on y trouve aujourd'hui autre chose, ce sera la plus importante découverte du XXIe siècle", s'est enthousiasmé jeudi le ministre égyptien des Antiquités Mamdouh al-Damati, lors d'une conférence de presse au Caire. Accompagné de l'égyptologue britannique Nicholas Reeves, venu au Caire défendre son audacieuse hypothèse sur la tombe cachée de Néfertiti, M. Damati penche plutôt pour la découverte de la momie de Kiya, une épouse secondaire du pharaon Akhenaton, ou celle de sa fille, Mérytaton. Les deux hommes s'accordent néanmoins sur un point: dans un mois espèrent-ils, des radars sophistiqués vont sans doute révéler l'existence d'une autre chambre funéraire, au c?ur du tombeau de Toutankhamon, dont la mise au jour le 4 novembre 1922 avait été la "découverte du XXe siècle". Ce jour-là, dans la Vallée des Rois près de Louxor, l'archéologue britannique Howard Carter avait trouvé la tombe de ce jeune pharaon, fils d'Akhenaton. Méconnu car n'ayant régné que neuf ans, il allait devenir le plus célèbre pharaon d'Egypte antique. Contrairement aux tombeaux d'autres pharaons qui ont tous été pillés au fil des millénaires, son mausolée recelait plus de 5.000 objets intacts, vieux de 3.300 ans, dont bon nombre en or massif: le plus fabuleux trésor jamais découvert en Egypte. A ce jour, les égyptologues n'ont jamais retrouvé la momie de Néfertiti, reine à la beauté légendaire qui exerça un rôle politique et religieux fondamental au XIVe siècle avant Jésus-Christ, au côté de son époux Akhenaton, qui convertit temporairement l'Egypte antique au monothéisme en imposant le culte exclusif du Dieu du soleil, Aton. - Portes dissimulées - De retour de trois jours d'exploration dans la Vallée des Rois, M. Reeves a exposé au Caire son audacieuse théorie qui fait fureur sur les réseaux sociaux et tient en haleine les amateurs d'égyptologie: des lignes sur les murs couverts de fresques de la chambre funéraire de Toutankhamon, visibles seulement grâce à des scanners, démontrent qu'il existe deux portes dissimulées. Selon le professeur d'archéologie à l'université américaine de l'Arizona, l'une de ses portes pourrait dissimuler la sépulture de la propriétaire originelle de cet hypogée (tombe souterraine en archéologie): Néfertiti. Lors d'une visite de la tombe lundi, M. Damati avait lui-même noté qu'un enduit appliqué sur une partie du mur nord de la chambre funéraire était similaire à celui du mur qui dissimulait l'entrée de cette pièce en 1922. Et d'après M. Reeves, les fresques de ce mur nord, montrant Toutankhamon et son successeur Ay, seraient en fait des représentations de la reine Néfertiti et de Toutankhamon enfant. Il relève notamment que le "double menton" qu'arbore celui qu'on présente comme le pharaon Ay est en fait la caractéristique traditionnellement utilisée pour représenter l'enfant roi. Jeudi, M. Damati a annoncé qu'un comité d'experts devait encore donner son accord pour des fouilles plus poussées, mais a dit espérer obtenir les autorisations nécessaires pour effectuer en novembre des analyses à l'aide de radars sophistiqués pour sonder les murs. "Si l'on utilise le radar et la thermographie (technologie utilisée pour sonder les murs) on devrait savoir en quelques jours s'il y a un espace creux derrière les murs", a estimé jeudi M. Reeves. M. Damati expliquait lundi à l'AFP qu'il était "sûr à 70% de trouver quelque chose". Mais il penche plutôt pour Kiya, une autre épouse d'Akhenaton, la fille du pharaon ou un membre de la famille royale. Et de conclure: "si l'on découvre une autre aile complétant la tombe ou une tombe antérieure, ce sera déjà une découverte majeure".

