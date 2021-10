Basket : les Ifoises martyrisent Versailles

« C'est impressionnant, ne cache pas l'entraîneur ifois Mikaël Déjardin. On a très bien défendu, on a imprimé constamment un rythme vraiment très élevé et elles ont explosé. » Après trois premières minutes poussives, Ifs a déroulé sa partition à la perfection tandis que Versailles, pour qui l'enjeu de la partie était minime, a lâché prise mentalement. « On a récupéré beaucoup de ballons qui nous ont permis de marquer des paniers facile en attaque rapide », explique Mikaël Déjardin.

Les coéquipières de Chloé Seigneur ont confirmé leur participation aux play-offs grâce à ce probant succès, alors même qu'il leur restait deux matchs à disputer contre Le Poinçonnet, mercredi 6 avril (match en retard) et samedi 9 avril. Deux victoires leur assureraient la deuxième place du championnat et pourraient même leur offrir la première si Versailles venait à perdre son dernier match contre les cadettes mondevillaises. Même s'il s'attend à des rendez-vous difficiles, le CB Ifs aborderait ainsi dans les meilleures conditions possibles un nouveau championnat à six (les trois premiers des poules C et D), en matchs aller-retour, qui débutera le 23 avril. Avec la Nationale 1 en ligne de mire. « On va essayer, indique prudemment Mikaël Déjardin. On ne sait pas quelle est la valeur des équipes de la poule D, c'est un peu notre interrogation. »