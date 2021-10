Beyrouth (AFP). Syrie: nouveaux raids russes contre des positions islamistes

L'aviation russe a frappé jeudi en Syrie des positions d'Al-Qaïda et des rebelles islamistes dans les provinces d'Idleb (nord-ouest) et de Hama (centre), a affirmé une source de sécurité syrienne. "Quatre avions de combat russes ont visé des bases de Jaich al-Fatah ("l'Armée de la conquête") à Jisr al-Choughour et à Jabal al-Jawiya (dans la province d'Idleb) et ont frappé aussi des positions de groupes armés, des bases et des dépôts d'armes à Hawach dans la province de Hama", a indiqué cette source. "L'Armée de la conquête" regroupe notamment le Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al Qaïda, et des groupes islamistes comme Ahrar al-Cham.

