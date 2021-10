Miami (AFP). L'ouragan Joaquin se renforce près des Bahamas

Soufflant des vents de 195 km/h, l'ouragan Joaquin se dirigeait jeudi vers les Bahamas après être passé en catégorie 3 sur une échelle de cinq, l'incertitude planant sur l'impact qu'il pourrait avoir sur les côtes américaines en fin de semaine. "Nous nous attendons à ce qu'il devienne un ouragan de plus forte puissance" dans les 24 heures, avaient averti mercredi les experts du Centre américain des ouragans (NHC), basé à Miami (Floride). Les ouragans sont classés en catégorie 3 et au-delà, sur l'échelle de Saffir-Simpson qui compte cinq niveaux, lorsque leurs vents dépassent 178 km/h. L'oeil du cyclone devait passer près ou sur des parties du centre des Bahamas jeudi, selon le NHC, qui s'attend à de très fortes précipitations, jusqu'à 510 millimètres, dans le centre des Bahamas. A 06H00 GMT, l'ouragan avançait à 9 km/h en direction du sud-ouest et devrait gagner en force selon le NHC. Une alerte ouragan était en vigueur pour plusieurs îles du centre et du nord-ouest de l'archipel. Des écoles ont été fermées dès mercredi dans la journée. Les îles pourraient en outre être touchées par des inondations et leurs côtes frappées par une forte houle. Des conditions météo qui risquent de "mettre des vies en danger", a prévenu le NHC. Les vents violents caractéristiques d'un ouragan "s'étendent sur jusqu'à 55 kilomètres à partir de l'oeil et les vents caractéristiques d'une tempête tropicale sur 205 kilomètres", a précisé le Centre. - Doutes aux Etats-Unis - Les météorologues estiment que Joaquin devrait ensuite opérer un très net virage pour remonter vers le Nord et se déplacer en parallèle de la côte est des Etats-Unis. Mais ils sont divisés sur l'impact qu'aura l'ouragan sur les côtes américaines. Certains estiment qu'il passera proche de la Caroline du Nord et de la Virginie (est) tandis que d'autres prévoient qu'il pourrait plutôt s'éloigner vers le large dans l'Atlantique. "Il est encore trop tôt pour évoquer l'impact potentiel de Joaquin aux Etats-Unis en termes de vents, pluies ou d'inondations", a souligné le NHC mercredi. Il prévenait toutefois que dès jeudi, une forte houle pourrait affecter des tronçons de la côte sud-est des Etats-Unis qui causeront "probablement des courants et ressacs pouvant mettre des vies en danger". La marine américaine a ordonné mercredi aux navires d'une de ses plus grandes bases en Virginie de se préparer à l'arrivée éventuelle de l'ouragan ce week-end. Joaquin est la dixième tempête de la saison des ouragans dans l'Atlantique, qui a débuté en juin et se termine en novembre. C'est la troisième à passer en catégorie ouragan. Jusqu'à présent, deux tempêtes avaient atteint la force d'un ouragan, mais la plus destructrice a été la tempête tropicale Erika, qui a fait plus de 30 morts fin août sur l'île de la Dominique. L'ouragan Sandy avait ravagé en octobre 2012 la côte nord-est des Etats-Unis, provoquant des inondations catastrophiques et faisant près de 200 morts, dont plus d'une quarantaine à New York.

