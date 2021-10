New York (AFP). Etats-Unis: retour progressif à la normale après la tempête qui a fait 25 morts

Les opérations de déblayage ont été menées tambour battant dimanche, la tempête Jonas ayant fait tomber des quantités massives de neige sans discontinuer durant plus de 36 heures jusque dans la nuit de samedi à dimanche sur une dizaine d'Etats, peuplés d'environ 85 millions de personnes. A New York, où les écoles seront ouvertes lundi, le record a été battu à Central Park avec 67 cm en une journée, de même qu'à Washington, où l'aéroport Dulles International a été enseveli sous 56 cm de poudreuse en 24 heures. "Nous sommes dans l'ère des événements climatiques extrêmes", a déclaré le maire de New York, Bill de Blasio, estimant que des phénomènes de cette ampleur allaient désormais devenir habituels. Au moins 25 personnes ont péri en raison de ces intempéries, selon des responsables locaux. Cinq sont mortes dans la région de New York, six en Caroline du Nord, six en Virginie et deux dans le Kentucky, une dans le Maryland, l'Arkansas, l'Ohio, le Delaware, la Caroline du Sud et à Washington. Un nombre important de ces décès est dû à des accidents de la route mais aussi à des attaques cardiaques survenues lors du déblayage de la neige. Dans le New Jersey, plusieurs villes de la côte sud de l'Etat ont subi des inondations, ainsi que des coupures d'électricité. L'intensité du phénomène avait incité les autorités de Washington et Baltimore à neutraliser le réseau de transport public pour le week-end. Paralysés depuis vendredi, l'ensemble des transports publics du New Jersey ont été progressivement remis en service dimanche. Les aéroports ont également souffert, avec l'annulation de plus de 11.000 vols sur les trois journées de vendredi, samedi et dimanche, selon le site spécialisé FlightAware. Les deux aéroports de Washington sont restés fermés dimanche, mais les trois qui se trouvent dans la zone de New York étaient, eux, officiellement ouverts et une partie des vols a été assurée. Toujours à New York, les autorités ont levé dimanche matin l'interdiction d'utiliser son véhicule, hors personnels d'urgence, en vigueur depuis samedi en début d'après-midi. Contrairement à celles de New York, les écoles de Washington resteront fermées, de même que les services administratifs de la capitale ainsi que ceux du gouvernement fédéral, ont annoncé les autorités. - Chasse-neige, aspirateurs et pelles - Dimanche, les opérations de nettoyage se sont poursuivies à grande échelle. Les températures négatives, sensiblement inférieures à celles enregistrées samedi, compliquaient la tâche des services de propreté, au contact d'une neige plus dure et de verglas. A Washington, la maire Muriel Bowser a demandé dans un tweet, aux entreprises et aux particuliers d'aider à déblayer la ville. La mairie de New York a elle lancé un appel aux volontaires, qui seront rémunérés 13,5 dollars de l'heure. Les prévisions font état de températures en hausse et de soleil durant les prochains jours, ce qui pourrait contribuer au travail de déblayage. Dimanche, beaucoup de rues étaient praticables, même si des milliers de voitures garées restaient ensevelies. "Nous avons beaucoup avancé", a affirmé Muriel Bowser lors d'une conférence de presse. "Les conditions sont encore dangereuses pour qui voudrait rouler dans la ville", a prévenu Kathryn Garcia, responsable du service de propreté de la ville de New York (DSNY), interrogée sur CNN. Le maire Bill de Blasio a appelé tous les propriétaires d'un véhicule garé dans la rue à ne pas le déplacer avant plusieurs jours pour faciliter le déblayage. "Ne marchez pas dans les rues si ce n'est pas une nécessité", a également demandé M. de Blasio à ses administrés. Le beau temps revenu dimanche a pourtant attiré massivement à l'extérieur les amateurs de luge et bonshommes de neige. A Washington, plusieurs centaines de grands enfants ont participé à une bataille de boules de neige géante au rond-point de Dupont Circle, répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux. Et à New York, des milliers de personnes ont envahi Central Park, armées de bonnes chaussures, de raquettes et parfois même de skis de fond. Toujours à "Big Apple", le réalisateur new-yorkais Casey Neistat a posté une vidéo sur YouTube dans laquelle on le voit surfer dans les rues de la ville, tiré par une voiture.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire