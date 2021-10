New York (AFP). Tempête de neige aux Etats-Unis: les opérations de déblayage commencent

La tempête a frappé la zone la plus densément peuplée des Etats-Unis, affectant quelque 85 millions de personnes. Plus de 4.400 vols ont dû être annulés, les aéroports de New York, Philadelphie, Washington et Baltimore ayant été fermés. Le réseau de transports a également été suspendu pour le week-end dans la capitale fédérale et les déplacements interdits à New York, la ville la plus peuplée des Etats-Unis. Au moins 16 personnes ont péri en raison de ces intempéries, selon des responsables locaux, la plupart victimes d'accidents de la circulation. Le poids de la neige a entraîné de nombreuses coupures de courant, dans un pays où le réseau électrique est rarement enterré, et plus de 200.000 personnes ont été affectées par des pannes. Le phénomène météorologique, baptisé "Snowzilla" par le quotidien Washington Post en référence au lézard géant destructeur "Godzilla", avait été largement anticipé, déclenchant une ruée vers les supermarchés. Dans le comté de Loudoun, en Virginie, il est tombé, en quelques heures seulement, un mètre de neige, selon un relevé de la météo nationale. - Véhicules ensevelis - A Washington, où il était tombé 56 cm de neige en début de soirée samedi, la circulation des bus et des métros avait été suspendue pour tout le week-end. A New York, Central Park a été recouvert par près de 64 cm de neige, un niveau dépassé seulement à deux reprises depuis 1869. Bus, métros et trains ont été interrompus, les spectacles annulés à Broadway, les musées et magasins fermés et les rencontres sportives reprogrammées. Après l'accalmie constatée dans la nuit, les autorités devaient lever dimanche à partir de 07H00 (12H00 GMT) l'interdiction de ciculation décrétée à New York, rouvrant l'accès aux rues de la ville et aux axes menant à Long Island et au New Jersey. "Personne n'aime interrompre le transport et le commerce. Mais cette tempête était vraiment violente", a expliqué le gouverneur de New York Andrew Cuomo, qui avait décrété l'état d'urgence. Le service de propreté de New York (DSNY) devait travailler d'arrache-pied durant la nuit de samedi à dimanche (heure locale) pour dégager les artères de la ville, où de nombreux véhicules ont été ensevelis. Les services de transport ont également été suspendus à Washington pour tout le week-end, et étaient très perturbés à Philadelphie et dans le New Jersey. Des milliers d'automobilistes ont été bloqués pendant des heures sur les routes, notamment dans le Kentucky où, dans la nuit de vendredi à samedi, un énorme embouteillage de 60 km s'est formé sur l'autoroute I75 verglacée. - Les délices de Tian Tian - Dans le New Jersey, le gouverneur Chris Christie a mis de côté sa campagne pour les primaires républicaines afin de superviser les secours. Son Etat a été durement touché par la tempête, qui a provoqué des inondations dans plusieurs zones côtières du sud. Dans toute la région, la majorité des vols ont été annulés, mais les opérations aériennes devaient reprendre progressivempent dimanche, avec de vols prévus à la mi-journée au départ et à l'arrivée à New York. Selon les estimations de responsables américains, la tempête pourrait avoir provoqué plus d'un milliard de dollars de dégâts. Durant toute la journée de samedi, les responsables officiels étaient intervenus publiquement pour demander aux gens de rester chez eux. Une injonction qui n'a pas été respectée par le panda géant du zoo de Washington, Tian Tian, qui a été filmé se roulant avec délice dans la neige.

