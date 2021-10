Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Le drapeau palestinien hissé au siège de l'ONU, une première

Le drapeau palestinien a été hissé mercredi pour la première fois au siège de l'ONU à New York, un événement hautement symbolique. Le drapeau rouge, noir, blanc et vert des Palestiniens a été hissé vers 13H15 (17H15 GMT) au fronton de l'institution internationale, au côté des 193 bannières des Etats membres des Nations unies et de celle du Vatican, qui, comme la Palestine, a le statut d'Etat non membre. Ce sera un "jour d'émotion et de fierté" avait déclaré mardi le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas.

