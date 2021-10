Les travaux concernent notamment la mise en conformité des réseaux électriques et sanitaires, la rénovation de l'accueil administratif et la création d'une lingerie. Une dizaine d'ouvriers étaient présents au quotidien dans les locaux de l'Opéra de Rouen pour procéder à la réfection sans gêner les artistes en répétition. 1,8 million d'euros et un an plus tard, le chantier, invisible pour les spectateurs, vient de prendre fin.