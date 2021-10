Emission spéciale Bayeux: les animations culturelles de la mairie

De nombreux événements ont lieu tout au long de l'année à Bayeux, et beaucoup d'entre eux sont directement organisés par la mairie. Le mois d'avril ne déroge pas à la règle avec beaucoup de sorties à faire pour les Bayeusins et les normands. Découvrez les prochains grands projets à venir. Notamment une exposition hébergée jusqu'à la fin de l'année au musée de la tapisserie de Bayeux. Sachez aussi que les 1100 ans de notre région et les 25 ans des fêtes médiévales de Bayeux seront à l'honneur en 2011.

Ecoutez Françoise Zeller nous parler du programme des jours et mois à venir à Bayeux: