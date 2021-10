Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Devant l'ONU, Obama appelle à la levée de l'embargo contre Cuba

Le président américain Barack Obama a appelé lundi à la levée de l'embargo américain contre Cuba, devant l'Assemblée générale des Nations Unies. "J'ai confiance que notre Congrès lèvera inévitablement un embargo qui ne devrait plus être en place", a déclaré le président américain. "Je crois que nous devons être assez forts pour reconnaître les choses quand ce que nous faisons ne marche pas. Pendant 50 ans, les Etats-Unis ont mené vis à vis de Cuba une politique qui a échoué à améliorer la vie du peuple cubain", a déclaré M. Obama. "Nous avons changé cette approche. Nous continuons à avoir des différences avec le gouvernement cubain, nous continuerons à défendre les droits de l'Homme, mais par le biais de relations diplomatiques, commerciales et humaines", a ajouté le président américain. "Le changement ne viendra pas en une nuit à Cuba, mais je suis confiant dans le fait que l'ouverture, et non la coercition, favorisera les réformes et améliorera la vie des Cubains", a-t-il poursuivi. Les Etats-Unis ont allégé les restrictions commerciales pesant sur Cuba dans le cadre du rapprochement historique entre les deux pays, sans toutefois mettre un terme à l'embargo. Sa levée totale ne peut être décidée que par le Congrès, dont la majorité républicaine reste hostile au rapprochement avec La Havane. Barack Obama doit rencontrer mardi son homologue cubain Raul Castro en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en avril au Panama. Ce tête-à-tête entre un président américain et un président cubain était sans précédent depuis 1956.

