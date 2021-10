Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Syrie: Obama prêt à travailler avec la Russie et l'Iran

Le président des Etats-Unis Barack Obama a affirmé lundi à l'ONU qu'il était prêt à travailler avec la Russie et l'Iran, soutiens du régime de Bachar al-Assad, pour tenter de trouver une issue au conflit syrien. "Les Etats-Unis sont prêts à travailler avec tous les pays, y compris la Russie et l?Iran, pour résoudre le conflit", a lancé M. Obama. "Mais nous devons reconnaître qu?après tant de sang versé et de carnages, il ne peut y avoir un retour au statu quo d'avant la guerre", a-t-il ajouté.

