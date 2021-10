Direction le Mékong pour la Foire de Caen 2016

Comme il est de tradition, les organisateurs de la Foire internationale de Caen ont attendu le dernier jour de leur événement pour annoncer le thème de la prochaine édition. Après la Route 66 cette année, le rendez-vous économique de la rentrée à Caen aura une saveur asiatique. La Foire mettra à l'honneur les "neuf dragons du Mékong". Il s'agit du dixième fleuve le plus long du monde, qui s'étend sur près de 5 000 km. Il prend sa source dans les hauteurs de l'Himalaya et traverse la Chine avant de longer le Laos, la Birmanie, la Thaïlande et irriguer le Cambodge et le Vietnam. C'est d'ailleurs dans ce pays qu'il est surnommé le fleuve des neuf dragons.