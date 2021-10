New York (AFP). Le pape François s'est recueilli au mémorial du 11-Septembre

Le pape François est arrivé vendredi en fin de matinée au mémorial du 11-Septembre à New York, où il s'est recueilli avant de rencontrer des proches de victimes de l'attentat qui a fait plus de 2.600 victimes en 2001. Il est resté de longues secondes devant l'une des fosses symbolisant l'emplacement des deux tours jumelles, avant de déposer une fleur blanche sur l'une des stèles où sont inscrits les noms des victimes. Accompagné de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, il s'est brièvement entretenu avec des proches de victimes, avant de se rendre dans le musée du 11-Septembre pour y célébrer un office multiconfessionnel devant quelques centaines de personnes. Plus tôt, vendredi, le souverain pontife était intervenu à la tribune des Nations unies, appelant notamment à des "accords fondamentaux" sur le climat. Durant l'après-midi, il devait se rendre dans une église d'East Harlem, quartier à forte présence hispanique, puis traverser une partie de Central Park avant de célébrer une messe dans la célèbre salle du Madison Square Garden.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire