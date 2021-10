Rouen : visites d'ateliers d'artistes ce week-end

Pour la 5e année, les artistes de l'agglomération ouvrent en effet leurs portes au public. Cette année, 200 participent à l'opération dont le succès est toujours croissant : "Un week-end qui s'annonce effervescent, s'enthousiasme Frédéric Sanchez, président de la Métropole. L'année passée, nous avons comptabilisé 7 000 visiteurs dans les différents lieux."

Certains amateurs profitent même de cet événement pour s'organiser de véritables parcours d'un atelier à l'autre afin de découvrir des démarches inédites et discuter avec les artistes. Chaque année, d'autres artistes rejoignent les rangs et multiplient les pratiques : "Nous aimons croiser les disciplines", note la peintre Adeline Gouarné du collectif La Page Blanche. Dans leur atelier de la rue des Chanoines en plein cœur de Rouen sont ainsi organisées au cours du week-end de nombreuses performances faisant résonner peinture et poésie.

Pratique. Samedi 26 et dimanche 27 septembre. www.metropole-rouen-normandie.fr