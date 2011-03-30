En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
L'institut d'administration des entreprises (IAE) de Caen fait son show

L'école de management fait le buzz en ce début de printemps.

Publié le 30/03/2011 à 16h58 - Par Mélanie Caskill
Ils ont posté sur internet un outil de promotion d'un genre assez nouveau : un trailer, un genre de bande annonce faisant la promotion de leur établissement et de ses formations.

Entièrement créée par des étudiants, cette initiative se présente comme une nouvelle forme de communication, après les lipdub et flashmob déjà largement en vogue.

