L'institut d'administration des entreprises (IAE) de Caen fait son show

Ils ont posté sur internet un outil de promotion d'un genre assez nouveau : un trailer, un genre de bande annonce faisant la promotion de leur établissement et de ses formations.
Entièrement créée par des étudiants, cette initiative se présente comme une nouvelle forme de communication, après les lipdub et flashmob déjà largement en vogue.
