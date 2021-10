Écharpe tricolore en évidence, une vingtaine d'élus de la communautés de communes de Sées, dans l'Orne, accompagnés de quelques 80 autres manifestants, sont descendus sur les voies et ont bloqué durant une vingtaine de minutes un TER sur la ligne Caen/Le Mans, ce jeudi 24 septembre. Ils dénoncent le fait que l’opérateur ferroviaire ne vende plus de billets de trains dans cette gare… et ne réponde pas non plus à leur demande d'explications.

Par mesure de sécurité, la SNCF a arrêté un autre train de voyageurs qui circulait en sens inverse.

« C'est un 1er avertissement », a expliqué Jean-Pierre Fontaine, président de cette communauté de communes :

Une vingtaine d'élus bloquent un TER en gare SNCF de Sées

"La prochaine fois, on restera sur les voies, on n'en bougera plus" ont menacé les manifestants.