Mina (Arabie saoudite) (AFP). Plus de 700 morts dans une bousculade, l'un des pires drames à La Mecque

Plus de 700 fidèles ont été tués et des centaines blessés dans une bousculade jeudi à Mina près de La Mecque, l'un des pires drames à frapper le grand pèlerinage dans le premier lieu saint de l'islam. Depuis l'annonce le matin de cette tragédie, la plus meurtrière à endeuiller le hajj depuis 25 ans, le bilan des victimes n'a cessé de grimper. La bousculade, qui coïncide avec l'Aïd al-Adha, la fête musulmane du sacrifice, s'est produite lors du rituel de la lapidation de Satan qui consiste, pour les pèlerins, à jeter des cailloux vers trois stèles le représentant. Un choc entre une marée humaine quittant l'une des stèles et une foule venant en sens inverse a provoqué le drame, selon un responsable du ministère de la Santé. Dans la première réaction officielle, le ministre de la Santé Khaled al-Faleh avait attribué la bousculade au manque de discipline des pèlerins. "Si les pèlerins avaient suivi les instructions, on aurait pu éviter ce genre d'accident", a-t-il dit notamment à la télévision El-Ekhbariya après s'être rendu à Mina. Plus prudent, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le général Mansour Turki, a recommandé de "ne pas devancer les conclusions de l'enquête", ordonnée plus tôt par le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Nayef. "Les raisons apparentes (de la bousculade) est qu'un grand nombre de pèlerins s'est trouvé en mouvement en même temps", a-t-il déclaré. "La grande chaleur et l'état de fatigue des pèlerins ont contribué au nombre important des victimes". Selon le dernier bilan fourni par la défense civile, 717 personnes ont péri et 863 ont été blessées dans la bousculade. Alors que la majorité des pèlerins sont des étrangers, l'Iran a fait état d'un bilan de 90 morts parmi ses ressortissants se trouvant sur place, attribuant la tragédie à des failles dans le dispositif de sécurité, un vice-ministre accusant Ryad "d'irresponsabilité". Le grand mufti de Turquie, Mehmet Görmez, a indiqué que 18 pèlerins turcs étaient portés disparus. - Pèlerins 'déshydratés' - Les autorités ont fermé les accès du lieu de l'accident. Quatre hôpitaux ont été réquisitionnés, ainsi que 220 ambulances et des hélicoptères. Au Mina Emergency Hospital, un hélicoptère atterrit au moment où des dizaines d'ambulances se fraient un chemin pour amener de nouveaux blessés. Dans un chaos indescriptible, les pèlerins sont transportés les uns après les autres sur des brancards, tandis que des agents tentent d'éloigner les badauds. Certains pèlerins discutent de la bousculade qui a donné lieu à des scènes terribles. Des images vidéo montrent de nombreux corps inertes jonchant le sol ainsi que des affaires personnelles éparpillées, des chaussures et des parapluies, dont les pèlerins se servent pour se protéger du soleil. Plus tôt dans la journée, des journalistes de l'AFP ont assisté à des scènes de malaise. Une femme, notamment, s'est presque évanouie en montant des escaliers, alors que deux amies lui aspergeaient le visage et appelaient à l'aide. Un pèlerin soudanais qui se trouvait à Mina a estimé qu?il s?agissait du hajj le moins bien organisé sur les quatre auxquels il a participé. "Les gens étaient déjà déshydratés et s?évanouissaient. Les pèlerins trébuchaient les uns sur les autres".

