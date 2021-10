Dubaï (AFP). La Mecque: le bilan de la bousculade s'alourdit à 1.587 morts

Le bilan de la bousculade au pèlerinage de La Mecque s'est encore alourdi lundi à au moins 1.587 morts, selon des chiffres donnés par 30 pays, ce qui en ferait la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire du hajj. Depuis un bilan officiel de 769 morts fourni le 26 septembre, deux jours après le drame, les autorités saoudiennes n'ont, de leur côté, plus donné de nouveaux chiffres. Le nombre des morts a toutefois plus que doublé par rapport aux chiffres officiels saoudiens, selon des gouvernements et des commissions nationales du pèlerinage. De plus, de nombreux pèlerins sont toujours portés disparus depuis cette bousculade, qui a eu lieu lors du rituel de la lapidation symbolique de Satan à Mina, près de La Mecque. La précédente catastrophe la plus grave survenue lors du grand pèlerinage musulman remonte au 2 juillet 1990 quand une bousculade dans un tunnel de Mina avait fait 1.426 morts parmi des pèlerins, asiatiques pour la plupart. Ryad n'a toujours pas fourni de décompte par nationalité des victimes. Voici un décompte établi par l'AFP sur la base de bilans donnés par les pays concernés: - Iran: 464 morts - Egypte: 177 morts - Nigeria: 145 morts - Indonésie: 120 morts - Inde: 101 morts - Pakistan: 87 morts - Bangladesh: 79 morts - Mali: 60 morts - Sénégal: 54 morts - Tchad: 52 morts - Bénin: 34 morts - Maroc: 33 morts - Soudan: 30 morts

