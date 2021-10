Mina (Arabie saoudite) (AFP). Bousculade à La Mecque: le bilan monte à 717 morts et 805 blessés

Le bilan de la bousculade jeudi près de La Mecque lors d'un des rituels du pèlerinage annuel musulman a été revu à la hausse à 717 morts et 805 blessés, a annoncé la Défense civile saoudienne. "Le nombre des morts est monté à 717 et celui des blessés à 805", a indiqué la Défense civile sur Twitter dans une nouvelle actualisation du bilan de la pire catastrophe à frapper le hajj depuis 25 ans. Le ministre saoudien de la Santé a attribué la bousculade meurtrière à Mina au manque de discipline des pèlerins qui ont tendance, selon lui, à ignorer les instructions des responsables du hajj. "Si les pèlerins avaient suivi les instructions, on aurait pu éviter ce genre d'accident", a déclaré Khaled al-Faleh à la télévision publique El-Ekhbariya après s'être rendu sur place. "De nombreux pèlerins se mettent en mouvement sans respecter les horaires" fixés par les responsables de la gestion des rites, a-t-il dit.

