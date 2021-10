Mina (Arabie saoudite) (AFP). Nouveau drame à la Mecque, au moins 453 morts dans une bousculade

Au moins 453 pèlerins ont été tués et 719 blessés dans une bousculade jeudi à Mina, près de la Mecque, le second drame à frapper les fidèles musulmans en moins de deux semaines. "Le nombre des morts est désormais de 453 et celui des blessés de 719", a indiqué la défense civile dans un tweet, dans une dernière actualisation du bilan des victimes qui n'a cessé de monter depuis le matin. Selon un responsable du ministère de la Santé, la bousculade s'est produite lors du rituel de lapidation de Satan qui consiste, pour les pèlerins, à jeter des cailloux en direction de trois stèles le représentant. Elle est survenue près de l'une des stèles lorsque des fidèles quittant le lieu se sont croisés avec un grand nombre d'autres qui voulaient l'atteindre, a-t-il dit à l'AFP. Les fidèles accèdent au site par des tunnels et des voies suspendues et le surnombre a provoqué par le passé des accidents. Mais ces dernières années d'importants travaux d'infrastructure ont été réalisés pour faciliter le mouvement des fidèles et éviter de tels drames. Six des équipes de la Défense civile s'emploient sur le terrain à porter les premiers soins aux blessés et à diriger le flot de pèlerins vers des routes alternatives. Les corps des victimes et les blessés sont transportés dans des hôpitaux proches, a ajouté le responsable. - 100.000 policiers - Avant le début mardi du hajj, qui rassemble cette année environ deux millions de pèlerins selon des statistiques saoudiennes, la chute d'une énorme grue dans la Grande mosquée de La Mecque avait coûté la vie à 109 personnes le 11 septembre. Selon le rituel de lapidation, les pèlerins jettent sept pierres sur une grande stèle représentant Satan au premier jour de l'Aïd al-Adha, la grande fête du sacrifice,, et 21 pierres le lendemain ou le surlendemain sur les trois stèles (grande, moyenne, petite). L'Arabie saoudite a mobilisé 100.000 policiers pour le pèlerinage et, tout au long du hajj, le flot des pèlerins, nombreux à s'abriter du soleil à l'aide de parapluies, a été canalisé par les cordons des forces de sécurité et de volontaires distribuant eau et nourriture. Le dernier drame au hajj remontait à 2006. Le 12 janvier, 364 pèlerins étaient mortes dans une bousculade pendant le rituel de la lapidation à Mina. Après ce rite de la lapidation, qui peut durer deux à trois jours, les pèlerins concluent leur hajj par de nouvelles circonvolutions autour de la Kaaba, construction cubique s'élevant au centre de la Grande mosquée de La Mecque et vers laquelle se tournent les musulmans pour prier. - 2 millions de pèlerins - Le 11 septembre, l'effondrement d'une énorme grue sur le chantier d'agrandissement de cette mosquée a fait 109 morts et plus de 400 blessés. La vallée de Mina est située à quelques kilomètres de La Mecque, premier lieu saint de l'islam. Avant de se rendre à Mina, les pèlerins s'étaient regroupés mercredi soir dans la plaine de Mouzdalifa, au bas du Mont Arafat, pour immoler une bête en mémoire d'Abraham. Ce dernier avait, selon la tradition musulmane, failli immoler son fils Ismaïl avant que l'ange Gabriel ne lui propose in extremis de sacrifier un mouton à sa place. La fête du sacrifice est célébrée par 1,5 milliard de musulmans à travers le monde et le hajj est l'un des cinq piliers de l'islam. Selon les autorités saoudiennes, 1,4 million de pèlerins sont venus cette année de l'étranger pour participer au hajj et près 600.000 de l'intérieur du royaume. A l'occasion du hajj, les autorités avaient affirmé avoir pris toutes les précautions contre les risques d'attaques et par ailleurs mobilisé des armées de médecins et d'infirmiers pour faire face au risque d'une épidémie du coronavirus MERS, dont l'Arabie saoudite est le premier foyer au monde.

