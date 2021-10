Déclaration de guerre contre la SNCF à Sées

Déjà, en signe de protestation, ils avaient refusé que le souterrain construit par le transporteur ferroviaire (pour permettre aux passagers d’accéder sur le quai de l'autre côté des voies) débouche sur un terrain qui leur appartient : les élus de la communauté de communes de Sées appellent désormais les habitants de cette commune ornaise à une manifestation ce jeudi 24septembre en fin d'après-midi … véritable déclaration de guerre contre la SNCF.

Il faut remonter des années en arrière : la Sncf qui n'entretient pas le bâtiment de sa gare sagienne; qui au fil du temps : tombe en décrépitude; finalement, la Sncf vend sa gare à un particulier qui veut en faire un gîte… Pourquoi pas.

Mais dans le même temps, la Sncf arrête de vendre des billets aux voyageurs … évidemment, puisqu'il n'y a plus de gare !

Pour embarquer dans un train, allez à la maison de la presse...

Ainsi, si vous voulez prendre le train dans la sixième plus grande ville de l'Orne, il faut arriver tôt. Il faut aller acheter votre ticket, à pieds, la maison de la presse, distante de plusieurs centaines de mètres … et qui était récemment fermée pour cause de congés annuels !

D'où ce coup de colères des élus : « c'est un 1er avertissement », explique leur président Jean-Pierre Fontaine.

La Sncf qui persiste à rester sourde aux appels des sagiens devrait se rappeler que c'est exactement ces même élus qui, lors d'un autre conflit sur la gare voisine de Surdon, avaient totalement paralysé le trafic des trains sur les lignes Caen/ Alençon/ Le Mans/ Tours, et sur Paris /Granville, durant tout un mois, à l'été 1999!

Aujourd'hui, ils se disent prêt à récidiver.