Paris (AFP). Paris: Hidalgo veut redessiner la carte des arrondissements

Fusion de la commune et du département, modification de la carte des arrondissements la maire PS de Paris Anne Hidalgo a adressé selon Le Monde une "note confidentielle" à François Hollande et Manuel Valls présentant ses projets de réorganisation des pouvoirs dans la capitale. Selon le site internet du Monde, qui cite Mme Hidalgo, l'exécutif réfléchirait à un projet de loi modifiant le statut de Paris qui pourrait être examiné au Parlement "si possible début 2016". Dans cette "note confidentielle de quatre pages, remise courant septembre au président François Hollande et au Premier ministre Manuel Valls", que le quotidien affirme s'être procurée, Mme Hidalgo indique notamment que Paris a vocation à devenir "une nouvelle collectivité de la République", avec la fusion de la commune et du département. Le Monde cite un rapport de la chambre régionale des comptes, remis en juillet, allant dans ce sens. Selon le quotidien, Mme Hidalgo veut également faire "évoluer" la carte des arrondissements de Paris, estimant qu'il y a "nécessité" à rééquilibrer la démographie. Troisième point évoqué dans la note: "la répartition des compétences" entre la ville et l'Etat, qui "nuit à l'efficacité des politiques qu'il faut conduire". La maire de Paris souhaiterait en particulier "être compétente pour traiter de l'intégralité des questions d'urbanisme" et avoir autorité sur l'ensemble de la voirie parisienne. Elle estimerait en revanche qu'"assurer la sécurité à Paris doit relever de l'Etat surtout dans une période de menace terroriste". "A moi de porter une nouvelle étape dans l'histoire de la conquête démocratique de Paris, qui ne fasse plus peur à l'Etat central", a déclaré au Monde Mme Hidalgo, ouvertement en conflit avec le ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, sur la question des autorisations au travail dominical. Elle lui reproche d'avoir ôté à la mairie de Paris la compétence pour attribuer les douze "dimanche du maire" au profit du préfet.

