Paris (AFP). La France s'en remet au messie Noah pour reconquérir la Coupe Davis

Sera-t-il l'homme providentiel ? Yannick Noah, l'idole du tennis hexagonal, fait son retour à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis pour l'aider à reconquérir enfin le Saladier d'argent qui la fuit depuis quatorze ans. Le come-back du capitaine vainqueur des campagnes de 1991 et 1996 n'était plus qu'un "secret de Polichinelle" après l'éviction brutale d'Arnaud Clément vendredi. La Fédération française de tennis a soumis le choix de Noah la semaine dernière à son bureau fédéral qui l'a officiellement nommé lundi "pour la campagne 2016". L'ancien joueur, qui prend pour la troisième fois les commandes de l'équipe de France, donnera une conférence de presse mardi (14h00) à Roland-Garros en compagnie du directeur technique national Arnaud Di Pasquale. Considéré comme un formidable meneur d'hommes, le dernier Français lauréat de Roland-Garros (1983) chez les hommes aura la lourde tâche de guider la génération Tsonga-Gasquet-Monfils-Simon vers un premier sacre. Depuis 2001, date de sa dernière victoire, la France a subi trois échecs en finale : en 2002 contre la Russie, en 2010 face à la Serbie de Novak Djokovic et en 2014 contre la Suisse de Roger Federer et Stan Wawrinka. - 'France qui gagne' - Après cette dernière finale à Villeneuve-d'Ascq, Clément, nommé en 2013, avait conservé son poste mais l'élimination en quarts de finale en juillet en Grande-Bretagne a précipité la fin de son mandat, un an avant son terme initial. Les dirigeants du tennis français ont donc sollicité Noah, qui avait manifesté son souhait de reprendre les rênes de l'équipe de France il y a un peu plus d'un an à l'issue de la défaite contre les Helvètes. "Si demain, j'ai les cinq joueurs devant moi (Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon et Benneteau, ndlr), qui me disent 'Yann, on y va', là c'est chaud", avait déclaré Noah devant des caméras à la sortie de l'un de ses concerts. Il reste associé à l'image de la "France qui gagne", grâce à ses succès en tant que joueur puis comme capitaine. Vainqueur de Roland-Garros en simple et en double, il avait relancé la machine en Coupe Davis en galvanisant ses amis Guy Forget et Henri Leconte en finale de l'édition 1991 contre les Etats-Unis. Cela faisait 59 ans que la France n'avait plus mis la main sur le trophée - Succès aussi en Fed Cup - Doué pour la préparation mentale, capable de sublimer les joueurs par ses paroles et son charisme, il avait guidé les Bleus vers un autre Saladier d'argent en 1996. Chez les filles aussi, la méthode Noah a payé puisqu?il a mené en 1997 Mary Pierce, Nathalie Tauziat et consorts à une victoire en Fed Cup, la première pour la France. Devenu chanteur après sa carrière sportive et l'une des personnalités préférées des Français, Noah s'est tenu éloigné du circuit professionnel depuis une vingtaine d'années, même s'il a ponctuellement prodigué ses conseils à Amélie Mauresmo puis, dernièrement, au jeune Lucas Pouille. Son principal chantier sera de gérer les ego. "Il faudra qu'il soit prudent, c'est une autre génération. Ce sera compliqué de faire comme il faisait il y a quelques années", a estimé son prédécesseur Arnaud Clément, qui a eu lui l'impression "d'avoir été trahi" par la FFT. La DTN souhaite que le nouveau capitaine "redéfinisse un cadre" et "fixe les règles", manière de reconnaître que des dissensions entre Clément et certains joueurs, semble-t-il Jo-Wilfried Tsonga en particulier, ont joué un grand rôle dans ce remaniement.

