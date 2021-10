Au Havre, il tue celui qui l'hébergeait à coups de couteau

Police Secours est requis ce samedi septembre à l'aube pour un homme allongé sur la voie publique et qui aurait reçu un ou plusieurs coups de couteau. Sur place, le SAMU est déjà là et prodigue un massage cardiaque à la victime, dont le décès est constaté un peu plus tard.

Le suspect se rend

Alors que deux personnes disent avoir appelé les secours, un troisième se présente aux policiers pour leur expliquer que c'est lui qui a poignardé la victime, qui l'hébergeait (mais ils ne vivaient pas dans le même logement) depuis plusieurs mois dans cette même rue. Il dit qu'il a ensuite prévenu la police. Malgré sa résistance, ce SDF de 51 ans a été interpellé.

La victime, âgée de 60 ans, aurait été poignardée à son domicile avant de tenter de s'enfuir. Il s'est écroulé une fois arrivé dans la rue.