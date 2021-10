Badminton : les Normands du MDMSA s'inclinent face à Aix-en-Provence

Il n'y a pas eu photo entre le MDMSA, équipe habituée au milieu de tableau, et les Aixois vice-champions d'Europe 2015. Les deux premiers matchs - doubles dames et hommes - donnèrent le ton : Juliane Piron et Sarah Vauzelle s'inclinent en deux sets secs tandis que Antoine Bebin et Freek Golinski (n°1 belge et 40e mondial, nouvelle recrue normande) durent rendre les armes après avoir remporté le premier set.

Les deux premiers simples se terminèrent par deux nouvelles défaites : Sylvain Ternon face à Indra Bagus et Juliane Piron face à Lianne Tan. Il a fallu attendre le cinquième match pour voir une victoire normande, celle de Natalia Perminova face à Petya Nedelcheva.

La fin de rencontre fut anecdotique avec trois défaites : celle d'Antoine Bébin, du double Sylvain Ternon/Sarah Vauzelle et de l'autre double mixte formé par Natalia Perminova et Freek Golinski.

Score final 7-1 pour les visiteurs. En octobre, les badistes coachés par Stéphane Renault se déplaceront à Talence et Issy-les-Moulineaux. Maja Tvrdy, absente ce week-end, pourrait faire son retour.