Londres (AFP). Mondial de rugby: vent de fronde sur les favoris

L'Angleterre et les All Blacks longtemps accrochés par les Fidji et l'Argentine, l'Afrique du Sud anéantie par le Japon: un vent de contestation s'est abattu sur les principaux favoris de la Coupe du monde de rugby, de vendredi à dimanche. Incroyable, inimaginable L'exploit du Japon face à l'Afrique du Sud (34-32) va marquer durablement la Coupe du monde. Surtout, cette victoire semble s'inscrire dans un mouvement plus large. L'écart semble s'être véritablement réduit entre les prétendants sérieux à la victoire finale (Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Angleterre voire Irlande et France) et les autres. Les Fidji ont donné le signal dès le match d'ouverture, perdu (35-11) face à l'Angleterre, qui a inscrit ses deux derniers essais, synonymes de bonus, dans les dix dernières minutes. L'Argentine, demi-finaliste en 2007 et patinée par les oppositions relevées depuis son entrée dans le Four Nations en 2012, a confirmé ses progrès réguliers face aux All Blacks, qui ont attendu les vingt dernières minutes pour faire la différence (26-16). Pendant une heure, les All Blacks ont été sérieusement secoués, notamment en mêlée fermée et dans le jeu au sol. L'Anglais Wayne Barnes a même puni leur indiscipline en brandissant deux cartons jaunes devant Richie McCaw, détenteur du record Mondial des sélections (143), et l'emblématique centre Conrad Smith, en l'espace de sept minutes en fin de première période. - En attendant l'Australie - Ce moment de flottement passé, les All Blacks ont retrouvé une partie de leurs enchaînements en seconde période, où ils ont inscrit deux essais et raté quelques occasions pour cause de précipitation (en-avant, mauvaises passes) Les prochains matches, a priori beaucoup plus faciles (Namibie jeudi, Géorgie le 2 octobre, Tonga le 9 octobre) devraient leur permettre de retrouver un peu de justesse dans leur jeu. Ces trois matches rapporteront autant de (larges) victoires. Mais les All Blacks devront surtout s'efforcer de garder le rythme avant les quarts de finale face au deuxième de la poule D (France ou Irlande) le 17 octobre. Les acteurs de la "poule de la mort" (A) ont d'autres soucis. Avant de se frotter à l'Angleterre et à l'Australie, le pays de Galles a connu une entrée paisible dans le Mondial face à la modeste Uruguay, promise à la démolition mais finalement battue "que" 54-9. Le premier grand choc de cette poule, Angleterre - Galles, est programmé samedi à Twickenham. Les Australiens, eux, attendront mercredi pour entrer dans le Mondial face aux Fidji. Ils patienteront jusqu'au 3 octobre pour se frotter à l'Angleterre. Au lendemain de leur infamante défaite face au Japon, les Springboks ont eux rejoint Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, où ils affronteront les Samoa samedi. La tâche ne s'annonce pas facile. Car les îliens ont semblé très solides sur leurs bases face aux Etats-Unis, battus (25-16). Le troisième ligne Schalk Burger, l'un des vétérans du titre de 2007, a pris la parole pour exhorter ses coéquipiers à ne "pas se cacher" et à "attraper la Coupe du monde par la peau du cou". Pour résister au vent de fronde? Classement des réalisateurs et des marqueurs d'essais à l?issue des matches de la Coupe du monde de rugby disputés dimanche: Points marqués: 1. Ayumu Goromaru (JPN) 24 points 2. Frédéric Michalak (FRA) 19

