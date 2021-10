Villeneuve-d'Ascq (AFP). Euro de basket: France: un échec, une médaille et un rêve

Un titre envolé pour quelques minutes d'égarement, une médaille qui confirme la place de la France dans le haut du panier du basket continental et un rêve toujours intact de décrocher une médaille olympique C'est ce que les Bleus retiendront d'un Euro disputé dans une belle ferveur populaire à Montpellier et à Lille. . La douche froide espagnole "Rattrapés au galop par la pression", selon l'expression de l'entraîneur Vincent Collet, les Français sont tombés de haut en demi-finale contre le grand rival espagnol (80-75). Envolés d'un coup, après une terrible prolongation, les deux objectifs jumeaux, médaille d'or et ticket direct pour Rio. Depuis 1993, aucune équipe n'a été sacrée devant son public. Les Bleus n'ont pas su interrompre la série. Très abattus, ils ont reconnu leurs torts avec sincérité: Tony Parker celui de ne pas avoir été le leader offensif qu'on attendait sur l'ensemble du tournoi (12 points de moyenne), Vincent Collet de ne pas avoir osé les changements de joueurs qui auraient pu sauver la situation face aux Espagnols, Nicolas Batum, nettement moins bon que l'an passé au Mondial avec seulement 9,1 points de moyenne, d'avoir craqué aux lancers-francs, et tous de ne plus avoir trouvé la mire. On savait les Bleus sujets à des pannes d'adresse, celle-ci est arrivée au plus mauvais moment. . Les Bleus installés Quatre médailles en cinq compétitions internationales: qui l'aurait cru il n'y a pas si longtemps! Après l'argent à l'Euro-2011, l'or à l'Euro-2013 et le bronze au Mondial-2014, la France, avec sa défense de fer et ses athlètes hors pair, ses dunks et ses alley-oops, est solidement installée dans le peloton de tête. Et espère y rester. "Le niveau de Nando De Colo dans cette compétition (meilleur marqueur français avec 13,1 points), l'éclosion véritable de Rudy Gobert (meilleur rebondeur avec 8,1 prises par match), les moments forts d'Evan Fournier et de Joffrey Lauvergne, tout ça va dans le sens du futur", s'est réjoui Collet. Et le basket a aussi marqué des points dans le public. Avec plus de 27.000 spectateurs contre l'Espagne, c'est un record européen qui a été battu. . Et maintenant Rio Après la victoire sur la Serbie (81-68), Tony Parker, 33 ans, a pris la parole dans le vestiaire pour réaffirmer le but ultime de sa génération, décrocher une médaille à Rio. Les Français devront en passer par un des trois tournois de qualification olympique qui auront lieu en juillet 2016, soit quelques semaines avant les Jeux. Il faudra sortir vainqueur d'une course à six équipes de différents continents, dont forcément quelques-unes dangereuses. Les meilleurs Européens, à part l'Espagne et la Lituanie, mais aussi l'Argentine, le Canada ou Porto Rico sont dans le même cas que les Bleus. Le lieu n'est pas encore connu, mais ce ne sera pas en France. Collet a-t-il reçu des assurances des joueurs sur leur participation à cette campagne plus longue qu'espérée ? "Non, parce que c'est impossible. Certains joueurs seront en phase de négociation de leurs contrats. Mais il y a le serment de l'engagement et certains joueurs peuvent peser sur leurs franchises", a-t-il expliqué.

