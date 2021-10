La Havane (AFP). Cuba: le pape accueilli par la foule place de la Révolution à La Havane

Le pape François est arrivé dimanche matin place de la révolution à La Havane, où il doit célébrer une grande messe devant plusieurs centaines de milliers de personnes au deuxième jour de son voyage à Cuba. A bord d'une "papamobile" entourée d'une dizaine de gardes du corps en costume, le pape a été accueilli par les vivats de la foule qui brandissait des drapeaux cubains, des portraits et des pancartes portant des messages d'amour. Sans descendre du véhicule, il a ensuite effectué un petit parcours ponctué de nombreux arrêts pour saluer de près ses fidèles au son d'un choeur cubain de 350 chanteurs. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues pour cette messe papale, dont 3.500 invités officiels parmi lesquels le président cubain Raul Castro et la présidente argentine Cristina Kirchner, déjà présents au moment de l'arrivée du pape. Certains fidèles avaient commencé à converger vers la grande esplanade dès le milieu de la nuit, prêts à piétiner pendant plusieurs heures pour ne pas manquer la grande messe du premier pape latino-américain. Cette visite de François est la troisième d'un pape à Cuba qui ne compte que quelque 10% de catholiques pratiquants, même si les baptisés sont plus nombreux. L'étape cubaine est la première d'un déplacement de huit jours qui conduira également Jose Bergoglio aux Etats-Unis, pays engagé dans un dégel avec l'île communiste.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire