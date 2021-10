Paris (AFP). Taubira comparée à un singe à la Une de Minute: amende de 10.000 euros confirmée

"Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane": cette Une de Minute, qui avait suscité un tollé, a valu jeudi au directeur de la publication du journal d'extrême droite Jean-Marie Molitor une amende de 10.000 euros pour injure raciale. La cour d'appel de Paris a confirmé la peine prononcée en première instance par le tribunal correctionnel de Paris le 30 octobre 2014. Le conseil de M. Molitor, Frédéric Pichon, s'est dit "heureux" que la cour n'ait pas suivi l'accusation, qui avait fait appel et requis, outre l'amende, une peine de prison avec sursis (trois mois lors du premier procès, deux mois lors du second), mais "déçu" qu'elle n'ait pas relaxé son client. "Qu'il me soit permis de douter de l'indépendance du parquet dans cette affaire", a-t-il déclaré à l'AFP. Suspicion déjà exprimée à l'audience mais que l'avocate générale avait balayée. Peu avant la parution de cette Une, le 13 novembre 2013, la ministre de la Justice Christiane Taubira avait été la cible de propos racistes du même acabit, de la part d'une jeune fille lors d'une manifestation d'opposants au mariage homosexuel ou encore d'une ex-candidate FN aux municipales dans les Ardennes. Cette dernière, Anne-Sophie Leclère, a été condamnée à neuf mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Cayenne (Guyane), avant que la cour d'appel n'annule cette décision. Elle doit être rejugée prochainement, cette fois à Paris. Après cette parution, qui avait suscité une vague d'indignation, la garde des Sceaux, qui n'avait pas déposé plainte, avait dénoncé des propos "d'une extrême violence", qui "dénient mon appartenance à l'espèce humaine". "J'encaisse le choc mais c'est violent pour mes enfants, pour mes proches et pour tous ceux qui ont une différence", avait-elle ajouté. Dans la presse comme devant les enquêteurs, Jean-Marie Molitor, qui ne s'est présenté à aucune des deux audiences, s'était défendu de tout racisme, reconnaissant seulement une couverture de "mauvais goût" qu'il a assumée. Selon lui, l'hebdomadaire n'est pas "d'extrême droite", mais "libre et indépendant". - l'humour ne saurait permettre un poncif raciste - La cour d'appel de Paris a en outre condamné M. Molitor à verser 2.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros pour les frais de procédure à la Ligue des droits de l'Homme et à la Maison des potes. Le vice-président de cette association antiraciste Samuel Thomas s'est félicité de "cette victoire". Elle renforce la détermination" de son association à "agir sans relâche contre l?extrême-droite raciste et xénophobe", a-t-il déclaré. Il a toutefois jugé "dérisoire" le montant des sommes allouées. Dans son arrêt, la cour considère que "le droit à l'humour et à la satire dont se prévaut Jean-Marie Molitor ne saurait permettre, sous couvert de jeu de mots, de véhiculer un poncif raciste conduisant à assimiler les personnes de couleur à des primates". "L'intention délibérée du journal", poursuit la cour, "n'est nullement de pratiquer la dérision, mais bien au contraire de banaliser la portée raciste" des attaques dont la garde des Sceaux a été la cible. La cour s'est également prononcée sur un dessin, paru dans Minute le 30 octobre 2013, passé presque inaperçu à l'époque. Il représentait un singe, versant une larme, dont l'avocat déclarait: "Mon client porte plainte pour avoir été odieusement caricaturé en madame Taubira". Dans ce dossier, la cour, saisie par un appel du parquet, a confirmé la relaxe du dessinateur David Miège et de Jean-Marie Molitor. Pour l'avocat de ce dernier, cette décision "allait de soi". L'avocate générale avait requis un mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende contre le directeur de la publication, et une amende de 2.000 euros contre le dessinateur, qui se réclame de Pierre Desproges. Humoriste qui jugeait plus économique de lire Minute que Sartre car "pour le prix d'un journal, vous avez à la fois la nausée et les mains sales".

