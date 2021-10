Paris (AFP). Réforme du collège: 15,8% d'enseignants grévistes, selon le ministère

Quelque 15,8% des enseignants des collèges publics sont en grève jeudi contre la réforme du collège qui doit entrer en vigueur à la rentrée 2016, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Education nationale. L'intersyndicale qui appelait à la grève n'a pas encore publié ses propres chiffres de participation, toujours plus élevés que ceux du ministère. Une première grève en mai avait été suivie par 27,6% des enseignants selon la rue de Grenelle, le double selon l'intersyndicale, et une deuxième avait rassemblé 11,9% de grévistes selon le ministère, trois fois plus selon le Snes, premier syndicat du secondaire.

