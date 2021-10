Le Wi-Fi gratuit et illimité débarque à la gare de Rouen

En tout, 128 gares de France seront concernées par ce passage au Wi-Fi gratuit et illimité d'ici la fin du mois de septembre. Sur le territoire de la Normandie, sept gares sont concernées par ce premier déploiement : Caen, Cherbourg, Evreux-Normandie, Le Havre, Lisieux, Rouen-Rive-Droite et Trouville- Deauville.

"Avec l’arrivée du WiFi gratuit et illimité, la gare devient un lieu où l’on vit connecté en un clic ou un glissement de doigt via son ordinateur, sa tablette ou son mobile. Le Wi-Fi haut-débit facilite la vie des gens, leur permet de rester informé, de se divertir ou de travailler via leurs outils connectés à Internet", a indiqué Patrick Ropert, directeur général de SNCF Gares & Connexions.