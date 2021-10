Les services sociaux et de la mairie de Paris ont commencé jeudi à 06H00 à évacuer dans le calme deux campements occupés au total par plus de 500 migrants, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place, où des forces de police ont été déployées. Selon la mairie, chaque personne va se voir proposer un hébergement d'un mois minimum et un transport en car est mis en place.

